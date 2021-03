Politi sigter ni unge mænd for ulovligt computertræf på DTU

En gruppe unge mænd blev taget på fersk gerning, da de brød forsamlingsforbuddet for at spille computer.

Det koster ni unge mænd en bøde på 2500 kroner hver, at de lørdag aften mødtes på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby for at spille computer sammen.

Det er nemlig i strid med forsamlingsforbuddet, der forbyder forsamlinger på flere end fem personer.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Claus Stoltenberg tidligt søndag morgen.

Politiet fik anmeldelsen søndag klokken 02.04.

- Der er en vagt på stedet, som konstaterer, at flere personer har indfundet sig i DTU's lokaler. Han frygter selvfølgelig, at de er i gang med at begå indbrud, siger vagtchefen.

Derfor sender politiet en patrulje til stedet.

- Vi tror, at vi skal ud og have fat i nogle tyveknægte, men i stedet finder vi ni unge knægte, som har mødtes for at spille computer sammen, siger Claus Stoltenberg.

De unge mænd, der er i alderen fra 18 til 24 år, har formentlig haft adgang til lokalerne, fordi nogle af dem er studerende på DTU, vurderer vagtchefen.

- De har nok tænkt, at de er "home safe", fordi der andre steder i bygningen sidder nogle elever og læser til eksamen, hvilket de jo gerne må, siger han.

Bøden for at overtræde det midlertidige forsamlingsforbud er fastsat til 2500 kroner i førstegangstilfælde.

/ritzau/