Politi skal hjælpe ofre med at fjerne krænkende materiale

Ofre kan fremover give politiet lov til, at politiet kontakter sider for at få fjernet krænkende materiale.

Politiet skal være bedre til at hjælpe ofre i sager om digitale sexkrænkelser. Derfor får landets politikredse nu en ny vejledning.

Med vejledningen får politiet til opgave at hjælpe ofret med at få kontakt til internetsider, hvor det krænkende indhold ligger.

Claus Birkelyng, leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3), fortæller, at den tidligere vejledning fra 2007 blev kritiseret for, at ofrene selv skulle kontakte sociale medier og hjemmesider, hvor der kunne ligge krænkende materiale.

Men det er lavet om nu.

- Det, vi har ændret, er, at den forurettede kan give os samtykke til, at vi som politi kan rette henvendelse til Facebook og lignede og bede om at få det fjernet, siger han.

Han understreger dog, at politiet ikke har uanede muligheder for at få fjernet indhold.

- Vi kan stadig ikke som politimyndighed pålægge nogen i et fremmed land at fjerne noget, uden at det kræver en international retsanmodning.

- Men nu gør vi det på den måde, at den forurettede underskriver en erklæring om, at han eller hun beder dansk politi om hjælp til at få det fjernet, siger han.

Foruden hjælp til at få fjernet indhold får ofre også fremover en kontaktperson hos politiet, når de anmelder en digital sexkrænkelse. Kontaktpersonen skal hjælpe og støtte ofret.

Den skal også sørge for hurtigere sikring af beviser.

Vejledningen kommer, efter at Umbrella-sagen, som politiet har døbt den, har sat fokus på digitale sexkrænkelser. I sagen, der kom frem i januar, er flere end 1000 unge sigtet for at have delt sexvideoer med to 15-årige.

/ritzau/