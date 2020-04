Politi: Skuddrab på 18-årig i Holbæk var planlagt

Knap et år efter drab i Holbæk går Midt- og Vestsjællands Politi ud med nye oplysninger i sagen.

Politiets efterforskning tyder på, at et drab begået i Ladegårdsparken i Holbæk 28. april sidste år var planlagt. Det fortæller efterforskningsleder Kristian Egekjær.

Søndag er politiet i håb om at komme videre i efterforskningen gået offentligt ud med nye oplysninger i sagen.

- På baggrund af vidneforklaringer, og at gerningsstedet ligger i et område, hvor man ikke umiddelbart kan komme ind, så mener vi, at drabet er planlagt, siger Kristian Egekær.

Sagens 18-årige offer blev den 28. april 2019 ramt af flere skud i hovedet og på kroppen. Drabet skete ud for adressen Ladegårsparken Vest 135 i Holbæk lidt efter klokken 22 om aftenen.

Gerningsmanden flygtede fra stedet til fods ad Vandtårnsstien, hvorefter han forsvandt.

Politiets har i sin efterforskning interesseret sig for en mørkegrå Kia Ceed. På gerningstidspunktet holdt den parkeret i det nærliggende Kikhøjparken. Og nu efterlyser man vidner, som kan have oplysninger, der relaterer sig til den bil.

Bilen er i politiets varetægt, og Kristian Egekær ønsker af hensyn til den videre efterforskning af sagen ikke at komme nærmere ind på, hvorfor politiet har fattet interesse for bilen.

Allerede i den tidlige fase af efterforskningen fandt politiet frem til en mistænkt. En 24-årig mand blev i begyndelsen af maj pågrebet.

Han blev anholdt i lufthavnen i København, og efterfølgende blev han stillet for en dommer ved Retten i Holbæk, som besluttede, at manden skulle varetægtsfængsles.

Helt frem til august, i mere end tre måneder, sad manden - som i arresten nåede at fylde 25 år - varetægtsfængslet. Men anklagemyndigheden vurderede, at der ikke længere var grundlag for at holde på ham, og han blev løsladt.

- Han er fortsat sigtet i sagen, fortæller Kristian Egekær søndag til Ritzau.

Det lokal medie Nordvestnyt har tidligere skrevet, at den 25-årige har forbindelse til rockergruppen Bandidos.

Politiet har søndag også offentliggjort et signalement af gerningsmanden. Han beskrives som en nordisk udseende mand på 20-30 år. Han er 170-180 centimeter høj og almindelig af bygning.

I forbindelse med efterforskningen er Midt- og Vestsjællands Politi søndag til stede i Ladegårdsparken for at tale med folk i området i håbet om, at nogen kan bidrage med brugbar information.

