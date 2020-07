Politi slår fast: Ingen forbrydelse bag kvindes død

Politiet betegnede en kvindes død lørdag som mistænkelig. Torsdag oplyser det, at hendes død var naturlig.

En kvinde, der lørdag blev fundet død på Orø, døde af naturlige årsager.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det blev indledningsvist meldt ud, at politiet undersøgte dødsfaldet på Kratvej i Gamløse på Orø som mistænkeligt. Det skyldes blandt andet, at en dør på stedet var brudt op, og en rude var knust.

Ødelæggelserne stammede dog fra et indbrud, som to lokale drenge er sigtet for at have begået, oplyser politiet.

Den afdøde, som tidligere er beskrevet som ældre, er blevet obduceret, men det har ikke været muligt endeligt at bekræfte, hvem hun er. Politiet har dog en klar formodning om, at det er husets beboer.

Kvinden døde ifølge politiet af naturlige årsager efter akut opstået sygdom. Retsmedicinerne vurderer, at hun kan have ligget død på stedet i op til flere uger.

- Retsmedicinerne fandt ingen indikationer på, at hun havde været udsat for en strafbar handling, fremgår det af meddelelsen.

To drenge på 14 og 16 år er sigtet for at have brudt ind i kvindens hus. De har over for politiet forklaret, at de brød ind for at stjæle pantflasker. De vidste ikke, at kvinden lå død.

Den yngste af de to er under den kriminelle lavalder og kan ikke straffes. Den ældste derimod kommer derimod til at høre nærmere fra politiet med henblik på en kommende straffesag, oplyser politiet.

/ritzau/