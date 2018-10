Politi sløjfer visitationszone efter ro i bandekonflikt

I over tre uger har politi kunnet visitere folk i Ishøj uden at have en konkret mistanke. Det ophæves mandag.

Rivaliserende bandegrupperinger skabte utryghed i og omkring København i slutningen af september.

Men sådan er det ikke længere, og de rolige omstændigheder taget i betragtning har Københavns Vestegns Politi opløst en visitationszone i Ishøj. Zonen skulle ellers have varet indtil 21. oktober.

Der er simpelthen ikke grund til at opretholde zonen, oplyser politiet på Twitter.

- Vi ophæver visitationszonen, da vores efterforskning og efterretninger indikerer, at der lige nu er ro i den bandekonflikt, der var baggrunden for, at visitationszonen blev indført, siger politidirektør Kim Christiansen.

Zonen i Ishøj blev oprettet 23. september, ligesom der også i Hundige blev indført en visitationszone.

Begrundelsen var en konflikt i den københavnske bande Brothas, som ifølge politiet er blevet delt i to. Opgøret mellem de to fraktioner bredte sig angiveligt også til Københavns Vestegn og Greve Kommune.

I visitationszoner har politiet ret til uden videre begrundelse at kropsvisitere enhver og ransage alle køretøjer. Det kræver normalt en konkret mistanke, for at politiet har lov til det. Derfor er en visitationszone også kun midlertidig.

Fra zonen blev oprettet 23. september og indtil mandag, har politiet foretaget 101 visitationer i zonen, og 24 køretøjer er blevet ransaget.

Det har samlet ført til 13 sager om blandt andet overtrædelse af våbenloven og loven om euforiserende stoffer. Også skudsikre veste er blevet konfiskeret.

Selv om visitationszonen er ophævet, holder politiet fortsat et vågent øje med situationen i Ishøj, oplyser politidirektør Kim Christiansen.

- Selv om der angiveligt er roligt lige nu, så er vi meget opmærksomme på, at situationen i bandemiljøet er meget kompleks og dynamisk.

- Hvis der på ny opstår situationer, der begrunder en visitationszone, så vil vi ikke tøve med at indføre en sådan, siger han.

/ritzau/