Politi søger vidner i sag om skud i Fredensborg

Nordsjællands Politi ønsker at høre fra personer, der kan have informationer om skud natten til søndag.

En mand blev natten til søndag ramt af skud i Fredensborg i Nordsjælland. Politiet søger i den forbindelse særligt to mulige vidner til episoden, der fandt sted klokken 01.06 ud for Café Pingo i Jernbanegade.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Nordsjællands Politi understreger, at man ikke mistænker personerne for at have noget med selve episoden at gøre, men at de kan have set noget, der kan hjælpe med opklaring af sagen, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Det ene mulige vidne er en mand, der formentlig er i 20'erne. Han var iført mørkt tøj og hvide sneakers, da han klokken 00.52 cyklede ad Jernbanegade i retning mod Fredensborg Slot.

Han stoppede et par minutter i begyndelsen af Jernbanegade, mens han kiggede på sin telefon.

Det andet mulige vidne kørte ad Slotsgade klokken 00.54 i en mørk bil, muligvis en Ford Mondeo. Køretøjet stoppede foran Café Pingo, inden den bakkede i samme retning, den kom fra.

Både bilens fører og eventuelle passagerer vil politiet gerne høre fra.

Personer, som kan have oplysninger i sagen, opfordres til at kontakte politiet på telefon 1-1-4.

Det var en 31-årig mand, der blev ramt af skuddet, som formentlig stammede fra et luftgevær, natten til søndag. Han blev ramt i brystet og gik selv ind på en nærliggende restaurant, der ringede efter hjælp til manden.

Han blev hastet til hospitalet, hvor han fik bortopereret projektilet. Den 31-årige var på intet tidspunkt i livsfare, har Dan Houtved, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, tidligere oplyst.

/ritzau/