Politi standser kæmpe technofest med stave og hunde

Mindst 150 mennesker var lørdag samlet til piratfest på Djursland, og flere angreb politiet, da de dukkede op.

Politiet måtte natten til lørdag stoppe en større technofest med både hunde og stave i en afsides lagerbygning nær Tirstrup på Djursland.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Per Bennekov lørdag morgen.

Han fortæller, at mellem 150 og 200 personer var til stede ved festen, og at flere af dem havde indtaget euforiserende stoffer.

- Vi var desværre nødt til at bruge både hunde og stave for at styre deltagerne. Flere af dem var meget påvirkede af stoffer og lattergas og var slet ikke til at føre en fornuftig samtale med, siger Per Bennekov.

Han tilføjer, at flere af deltagerne begyndte at angribe politiet.

Politiet fik tip om festen klokken 23.44 fredag aften og formåede at få lukket helt ned for arrangementet omkring klokken 02.00.

Syv personer er siden blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet - inklusive arrangøren af festen.

- Vores intention var at sigte dem alle sammen, men det var ligesom dem, vi nåede at få fat i. Det var svært, da der var rigtig mange porte i lagerbygningen, som folk kunne løbe ud af, siger vagtchefen.

En enkelt person er også blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Per Bennekov oplyser, at festdeltagerne var kommet til stedet fra hele landet i både biler og privatbusser.

Han tilføjer, at det ikke kan udelukkes, at enkelte er blevet slået eller bidt af hunde under tumulten med politiet, men at ingen er kommet alvorligt til skade.

Ifølge forsamlingsforbuddet er det i øjeblikket tilladt at samles ti indendørs og 50 udendørs.

/ritzau/