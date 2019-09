Politi: Svensker medbragte og udløste bombe i Skattestyrelsen

En dommer har lukket dørene i grundlovsforhør, hvor en svensker er sigtet i bombesag fra Skattestyrelsen.

En 23-årig mand nægter at have fragtet, monteret og udløst den bombe, der eksploderede foran Skattestyrelsen den 6. august i København.

Det er onsdag formiddag kommet frem i Dommervagten, hvor manden fremstilles i et grundlovsforhør.

Manden er iklædt et sort Adidas-sæt. På fødderne har han et par grå sneakers af mærket Nike. Han er karseklippet, omkring 185 centimeter høj og muskuløs af bygning.

Politiets sigtelse går på, at han i en svenskregistreret Citroën Berlingo kørte med bomben, som blev lagt foran Skattestyrelsen tæt ved Nordhavn Station.

Ifølge sigtelsen skete det i forening med en eller flere medgerningsmænd. I forvejen sidder en 22-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Også han er fra Sverige.

Specialanklager Andreas Christensen fortæller, at svenskeren blev anholdt klokken 18.55 tirsdag, efter at han været internationalt efterlyst siden den 13. august. Anholdelsen skete tirsdag i Københavns Lufthavn.

Hans forsvarer, advokat Sysette Vinding Kruse, oplyser, at manden gerne vil udtale sig.

Det kommer dog til at foregå for lukkede døre på baggrund af et ønske fra anklagemyndigheden.

- Der kan være en eller flere medgerningsmænd på fri fod. På det her stadie af efterforskningen og med den karakter, sagen har, mener jeg på nuværende tidspunkt, at det vil være skadeligt for vores efterforskning, hvis der slipper detaljer ud om vores arbejde, siger Andreas Christensen.

På trods af protester fra pressen har dommeren lukket dørene.

Hidtil har der ikke været noget fremme om et muligt motiv til den voldsomme handling den 6. august, hvor en enkelt person fik overfladiske skrammer.

/ritzau/