Politi tavs om hændelse i Åbyhøj

Østjyllands Politi er mandag aften rykket ud til "en hændelse" på Silkeborgvej i Åbyhøj, men vil ikke fortæller nærmere om, hvad der er sket.

På Twitter skriver politiet, at man rykkede ud klokken 18.45. Det fremgår, at flere personer og biler er involveret, men at politiet ikke har flere oplysninger.

Ifølge vidner er der tre ambulancer og flere patruljevogne på stedet.

Til Ekstra Bladet fortæller 23-årige Tobias, at han overværede episoden.

- Jeg ser to biler, der kører op på cykelstien, lidt som om de jagter hinanden. Først trækker den ene bil ind, og så trækker den anden bil ind bagved, fortæller Tobias til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at de to biler kørte ind i en tredje bil.

/ritzau/