Politi tavst om mystisk og langvarig aktion i Holbæk

Der er ifølge regionalt medie både kampklædt politi og kriminalteknikere til stede ved sag i Holbæk.

Kampklædte betjente og kriminalteknikere i hvide dragter er til stede i Holbæk i forbindelse med en sag, hvor politiet holder kortene tæt ind til kroppen.

Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, vil alene fortælle, at politiet rykkede ud tidligt lørdag aften.

Og søndag formiddag er der stadig efterforskning i Apotekerhaven i forbindelse med den mystiske sag.

- Jeg kan ikke sige mere af hensyn til efterforskningen af sagen, siger han.

Et unavngivet vidne har fortalt regionalmediet Sjællandske Medier, at vedkommende hørte en dør blive slået ind, og at politiet var i en lejligheden "i længere tid". Vidnet så angiveligt også en mand i håndjern.

De oplysninger vil Martin Bjerregaard hverken be- eller afkræfte over for mediet.

/ritzau/