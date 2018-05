Politi: Udlændinge står bag 25 hjemmerøverier

Fem politikredse har arbejdet sammen i en sag om hjemmerøverier, hvor der er nu blevet rejst sigtelse mod fem.

Politiet mener at have fanget gerningsmændene bag hele 25 hjemmerøveri rundt om i landet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om fire mænd og en kvinde. De er alle herboende kroatiske statsborgere, og de er sigtet for deltagelse og medvirken i hjemmerøverierne.

Ifølge politiet drejer det sig om hjemmerøverier, der blev begået fra november 2016 og et år frem.

Gerningsmændene har været i gang over hele landet. Sigtelserne er blevet rejst efter et samarbejde med Nordsjællands Politi, Københavns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Sydøstjyllands Politi.

- Det er heldigvis meget sjældent, at politiet har stået over for gerningsmænd til så omfattende og grov seriekriminalitet, som vi ser det her.

- Da der har været en stor geografisk spredning af gerningsstederne har det været tvingende nødvendigt med et tæt samarbejde hen over de involverede politikredse, og det er lykkedes til fulde, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Under røverierne er der stjålet smykker, penge og personlige effekter til en samlet værdi af over 1,5 millioner kroner.

/ritzau/