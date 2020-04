Politi undersøger 49-årig mands død som mistænkelig

En 49-årig mand er fundet død på sin bopæl i Nordborg. Politiet efterforsker dødsfaldet som mistænkeligt.

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger en 49-årig mands død som et mistænkeligt dødsfald.

Det oplyser politiet på Twitter.

Politiet oplyser, at det siden mandag aften har været på en adresse i Nordborg på Als, hvor det undersøger det mistænkelige dødsfald.

Den 49-årige mand blev fundet død alene på sin bopæl.

Politiet oplyser, at det nu afventer obduktionen, og at det ikke kan fortælle mere på nuværende tidspunkt.

Politiet modtog anmeldelsen søndag klokken 17.36. De pårørende er underrettet.

Når folk bliver fundet døde, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, eller der er andre særlige omstændigheder, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt eller bliver ødelagt, hvis det skulle vise sig, at den døde er offer for en forbrydelse.

/ritzau/