Politi: Unge køber ulovlige knive kendt fra computerspil

I løbet af de sidste fire måneder har Syd- og Sønderjyllands Politi haft 52 sager om halsknive.

I kontrollen af post og pakker i Københavns Lufthavn er politiet stødt på flere halsknive, som kan være importeret, fordi unge kender kniven fra computerspil.

Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der advarer unge mod at købe knivene, der er ulovlige.

I årets første fire måneder har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget hele 96 anmeldelser om import af ulovlige våben - bland andet knive.

52 af sagerne drejer sig om såkaldte halsknive - og ifølge politiet kan unge være inspireret af computerspillet Counter-Strike.

Politikommissær Torben Kloster opfordrer i stedet de unge til at nøjes med at se våbnet på deres computerskærm.

- Ofte er der tale om, at de unge kender kniven fra computerspillet Counter-Strike. De vil så gerne have kniven i virkeligheden uden at drømme om at tage den med i det offentlige rum.

- Og de er slet ikke klar over, at man kan blive straffet for blot at have anskaffet våbnet, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/