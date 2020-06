Politi venter pres på åbne grænser til Tyskland mandag morgen

Nordjylland forventer stort rykind fra norske rejsende, mens der er køer ved de tyske grænser efter åbning.

Syd– og Sønderjyllands Politi forventer, at der inden længe kommer pres på de åbne grænseovergange mandag morgen.

Men indtil videre glider trafikken "stille og roligt". Det skriver politiet på Twitter, lidt mere end fire timer efter at grænseovergange til Tyskland er åbnet.

Tidligere natten til mandag meldte politiet om "betydelig kø" i Frøslev og i Kruså, mens der ingen kø har været ved Sæd.

Tyske turister forventes i stort tal at benytte sig af grænseåbningen mandag, skrev Rigspolitiet sent søndag aften i en pressemeddelelse.

For at undgå massive kødannelser bliver yderligere to grænseovergange åbnet fra klokken 07.00. Det drejer sig om overgangene ved Padborg og Pebersmark.

Politiet opfordrer til at have pas og dokumentation klar, når rejsende passerer grænsen for at minimere køerne.

Ved midnat natten til mandag er de danske grænser til Tyskland, Norge og Island åbnet.

Fra politiet i Nordjylland lyder det, at der fra mandag morgen forventes et stort rykind fra Norge.

- Den første færge fra Norge lægger til i Hirtshals klokken 7.30. Vi har ekstra mandskab sat ind til kontrol af passagererne, fordi vi forventer, at der vil være tryk på, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Salberg.

Tre timer senere skal politiet så være på plads i Frederikshavn, hvor den første færge fra Norge anløber klokken 10.30.

/ritzau/