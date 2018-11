Politi: Vi har billeder af voldsmænd fra fodbolduro

Syv, som blev anholdt søndag efter uro efter en fodboldkamp, er blevet løsladt igen. De sigtes stadig.

Efter uro efter en kamp på Brøndby Stadion søndag aften er politiet i gang med at gennemgå et omfattende videomateriale.

Og der er billeder af de mænd, som politiet mener var voldelige mod politiet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi har allerede sikret billeder af rigtig mange af voldsmændene, og jeg kan garantere for, at der bliver sat tilstrækkeligt med ressourcer ind på at få bragt disse gerningsmænd til ansvar, siger politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Uroen skete efter en fodboldkamp mellem rivalerne fra Brøndby og FC København, som københavnerne vandt 1-0. Her forsøgte en gruppe at omringe en anden gruppe, som var på vej væk fra stadionet.

Politiet lagde sig imellem, og efterfølgende opstod der uroligheder flere steder. Vestegnens Politi oplyste søndag, at cirka 70 politifolk anmeldte at være blevet ramt af sten eller på anden måde har været udsat for vold.

En af episoderne udspillede sig ved Bodega Hovsa på Seminarievej. Stedet er kendt som tilholdssted for Brøndby-tilhængere.

Her blev politiet angrebet med tåregas, sten og andet kasteskyts. Flere politifolk blev ramt, og politiet valgte at lukke bodegaen, da flere af gerningsmændene angiveligt var søgt derind.

Det var her, at en politimand blev ramt på benene og underkroppen, så lægerne på skadestuen valgte at indlægge ham til yderligere undersøgelse på Herlev Hospital.

Sent søndag aften blev han udskrevet, men han er nu sygemeldt.

En anden episode udspillede sig på Brøndbyøster Station. Politiet betegner selv den episode som "mindre uro".

Her var en større gruppe fans samlet for at tage et særtog til København. Der opstod slagsmål, og politiet trak kniplerne for at få ro på gemytterne igen.

Politiet anholdt søndag syv personer, men kun en mistænkes for vold mod politiet. Senere søndag aften blev de alle løsladt igen.

De er dog fortsat sigtet. En sigtes for vold mod politiet, en sigtes for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for at kalde en betjent ukvemsord.

En anden blev sigtet for at skubbe til en betjent. Andre tre er sigtet, fordi de ikke ville oplyse deres navne. Den sidste anholdte var eftersøgt i anden forbindelse.

På grund af sagen har politiet hasteindkaldt Brøndby Kommune, Brøndby IF, Brøndby Support og Alfa Supportgruppen til et møde. Politiet oplyser dog, at det endnu er for tidligt at oplyse om konkrete fremtidige tiltag.

