Politi vil uddele bøder ved manglende mundbind i Vollsmose

Regler strammes: Der vil blive givet bøder på stedet til dem, der ikke bærer mundbind i butikker i Vollsmose.

Politiet har siden midnat kunne udskrive bøder på stedet til borgere, der ikke bærer mundbind i Vollsmose Sogn ved Odense, hvor der har været en høj andel af coronasmittede.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse, der fastslår, at reglerne ikke som sådan er ændret, men at der nu kan udskrives en bøde på 2500 kroner.

Mundbindskravet gælder i butikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og take-away-steder, hvor der hentes mad.

Det er desuden strafbart for butikkerne ikke at skilte med, at man skal bære mundbind.

Politidirektør Arne Gram fortæller, at der er en meget alvorlig smittesituation i Vollsmose.

- Der er heldigvis rigtig mange borgere i bydelen, som gør alt det rigtige, men der er desværre stadig nogen, som ikke har forstået alvoren i det smitteudbrud, vi lige nu oplever i Vollsmose.

- Derfor vil vi fra Fyns Politis side være synligt til stede særligt de steder, hvor skærpelsen gælder, og vi vil skrive bøder ud på stedet, hvis de nye og skærpede regler ikke er overholdt, siger han i meddelelsen.

Det vil fortsat være sådan, at kravet om mundbind ikke gælder personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Der er den seneste tid blevet skruet op for testindsatsen og indført flere lokale tiltag i området oven på den stigende smitte.

Regeringen har også ønsket at indføre et krav om, at beboere skulle lade sig teste. Hvis ikke de ville, skulle det medføre en bødestraf.

Dette forslag blev dog mandag nedstemt i Folketingets epidemiudvalg. Til gengæld var der opbakning til regeringens forslag om, at der for personer i området, som testes positive for covid-19, skal gælde krav om, at de går i isolation.

/ritzau/