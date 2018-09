Politiaktion på Sjælland giver forsinkede tog på tværs af landet

Lukning af broer og færger fredag eftermiddag giver forsinkede tog til hen på aftenen fredag.

Toppassagerer blev flere steder i landet forsinket på rejsen, da en storstilet politiaktion lukkede både broer og færger til og fra Sjælland fra omkring klokken 14 fredag eftermiddag.

Omkring klokken 15.15 har DSB fået grønt lys af politiet til at sætte gang i togene igen, oplyser informationschef i DSB Tony Bispeskov. Men efterdønningerne af aktionen vil sætte præg på trafikken ud på aftenen fredag.

- Vi er i gang med at få togene til at køre normalt igen. Men der vil være en periode på nogle timer, inden vi er tilbage til normal drift, siger Tony Bispeskov.

- Vi regner med, at der vil være forsinkelser de næste tre til fire timer. Men det er vigtigt at understrege, at vores rejsetidsgaranti dækker, tilføjer han.

DSB's rejsetidsgaranti betyder, at passagererne kan få refunderet hele eller dele af billetprisen, hvis de bliver forsinkede med mere end halv time.

/ritzau/