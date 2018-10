Politiaktion ved psykiatrisk hospital - mand er blevet skudt

I Ballerup har Københavns Vestegns Politi foretaget afspærringer ved Psykiatrisk Center.

En mand er blevet ramt af skud, som politiet fredag eftermiddag har affyret ved Psykiatrisk Center i Ballerup. Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at man er i gang med en politiaktion på stedet - men ønsker ikke i øvrigt at frigive detaljer.

Det var kort før klokken 17, at politiet underrettede politiklagemyndigheden (DUP) om sagen. Den type hændelser efterforskes rutinemæssigt af DUP.

Umiddelbart er der ikke oplysninger om antallet af skud eller om hændelsesforløbet i øvrigt. Manden er ramt i overkroppen og er uden for livsfare, oplyser politiet dog.

Det er kun godt en uge siden, at DUP sidst rykkede ud, fordi politiet havde afgivet skud og ramt en borger. Det skete i Odense. Den sårede, der er i 50'erne, sigtes for at have påsat en brand i en lejlighed.

/ritzau/