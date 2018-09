Stor politiaktion lukker broer og stopper færger

Ifølge DR skyldes brolukninger og indstilling af færgetrafik, at politiet jager en eller flere personer.

En omfattende politiaktion fredag eftermiddag betyder, at broer og færger fra Sjælland er sat i bero.

På Twitter bekræfter Københavns Politi, at tiltagene skyldes en aktion.

- Større politiaktion i gang. Derfor er broer lukket og færger mellem Rødby- Puttgarten og Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket. Mere info følger her, lyder det fra politiet.

Udover politiet er også Forsvaret aktiveret i aktionen, oplyser vagtholdslederen fra Forsvarets Operationscenter.

- Jeg kan bekræfte, at vi deltager, men jeg må henvise til politiet.

Ifølge DR Nyheders oplysninger skyldes brolukninger og indstilling af færgetrafik, at politiet jager en eller flere personer.

Til den svenske avis Aftonbladet siger en kilde, at der er tale om en kidnapning, og at man jager en svensk indregistreret Volvo.

Oplysningen er ikke bekræftet fra andre sider.

Langs motorvejen fra Taastrup og mod Roskilde spærrer patruljevogne tilkørselsramper, og politiet overvåger trafikken fra motorvejsbroer over Holbækmotorvejen.

Det fortæller freelancefotograf Henrik R. Petersen, der i øjeblikket befinder sig på motorvejen, til Ritzau. Hundepatruljer er set i nødspor, og en helikopter flyver over Roskilde, siger han.

Både Øresundsbroen og Storebæltsbroen har været spærret, mens en stribe færger ikke får lov at forlade landets kyster.

Omkring klokken 15 oplyser Københavns Politi dog, at der gøres klar til, at Øresundsbroen snart kan åbne for trafik igen. Samtidig skriver Banedanmark, at togene igen må passere broerne.

/ritzau/