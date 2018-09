Betjente kommer til skade under biljagt med 200 km i timen

To politibiler kørte sammen i forbindelse med en biljagt på Helsingørmotorvejen.

Fire politibetjente er kommet til skade i forbindelse med en biljagt på Helsingørmotorvejen.

Det oplyser vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

- Ude på Vestegnen er der en eftersættelse, som fortsætter i vores kreds. Køretøjet kører på Helsingørmotorvejen i sydgående retning, inden bilen kører fra ved Klampenborgvej. Her rammer den ene patruljebil den anden.

- Der er to kolleger i hver bil, og de klager alle over nakkesmerter, så de er kørt til indledende undersøgelser på Herlev Hospital, siger vagtchefen.

Ekstra Bladet skriver, at bilerne kørte med over 200 kilometer i timen, da de kørte sammen. Vagtchefen ønsker over for Ritzau ikke udtale sig nærmere, om hvordan betjentene har det.

Søren Bjørnestad fortæller, at den bil, som politiet jagtede endnu ikke blevet tilbageholdt.

- Indtil videre venter vi på, at den dukker op.

Politiet ville stoppe bilen, fordi den var meldt stjålet.

Vagtchefen ved ikke, hvornår biljagten blev indledt hos Københavns Vestegns Politi, men Nordsjællands Politi kom i spil søndag klokken 15.46. Ni minutter senere skete uheldet.

/ritzau/