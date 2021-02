Politichef modsiger kolleger om at skjule demonstranter

Politiinspektør Mogens Lauridsen kender ikke til uskreven regel ved kinesiske besøg, forklarer han kommission.

"KSN ønskede demoen rykket uden for den kinesiske delegations synsfelt".

Sådan skrev politifolk i en rapport om, hvad ledelsen på Politigården i København beordrede dem til under et besøg af den kinesiske premierminister Zhu Rongji tilbage i 2002.

Dengang var politiinspektør Mogens Lauridsen den øverste operative leder i Københavns Politi. Men under en afhøring i Tibetkommissionen torsdag kan han ikke nikke genkendende til ordren.

- Det ser mærkeligt ud, siger Mogens Lauridsen.

Ordene om synsfelt står i en såkaldt handlingsforløbsrapport. Men Mogens Lauridsen forklarer, at han af erfaring ved, at den slags rapporter ikke altid er korrekte. I dette tilfælde er det heller ikke nævnt i rapporten fra netop KSN, som står for kommandostationen.

Tibetkommissionen undersøger, om borgernes ret til at ytre sig og altså blive set af prominente gæster fra Kina er blevet knægtet af politiet.

To politiledere, der var indsatsledere i 2002, har fortalt kommissionen om en uskreven regel i politiet. Den gik ud på, at kinesiske delegationer ikke skulle se for eksempel repræsentanter for Falun Gong, som er en bevægelse, der er forbudt i Kina.

En af dem har også sagt, at han forventede, at Lauridsen kendte til normen.

- Jeg er noget overrasket over det, det må jeg sige, lyder det fra Mogens Lauridsen.

Politiinspektøren fastholder, at han ikke havde viden om indgreb dengang.

- Jeg ved jo godt, hvad kineserne gerne vil have, vi skal gøre, At vi skal forbyde den slags demonstrationer, men det gør vi jo ikke, forklarer Mogens Lauridsen.

Hvordan kan sådan en uskreven regel opstå i ledelseslaget lige under dig, vil udspørgeren vide.

- Det må du ikke spørge mig om, lyder det.

Dog erkender han, at man i ledelsen måske ikke har været gode nok til at instruere mellemlederne om, at en stribe orienteringer fra PET om kinesiske ønsker ikke skulle imødekommes.

Det er tredje gang, at Mogens Lauridsen afhøres af kommissionen. Til sidst bliver han spurgt, om han ligger inde med viden, som er relevant.

- Jeg synes, I har været grundige, siger han med et skævt smil.

