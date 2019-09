Politielev frifundet for trafikulykke - kollegaen døde

En 35-årig politimand blev sidste år dræbt i trafikken. På førersædet sad en ti år yngre politielev.

En nu 25-årig politielevs første køretræningsdag endte 7. september sidste år fatalt.

Som led i en øvelseskørsel kørte den 25-årige over 160 kilometer i timen på en motorvej ved Randers, da han mistede herredømmet over bilen. På passagersædet sad hans 35-årige kollega, som endte med at miste livet.

Den 25-årige blev herefter tiltalt for uagtsomt manddrab, men Retten i Randers har fredag frifundet manden, oplyser retten.

Manden slipper dog ikke for straf. Retten idømte ham en bøde for 2000 kroner for at have overtrådt færdselsloven.

Begge mænd var ansat ved Østjyllands Politi.

Randers Amtsavis skrev torsdag, at den 25-årige og hans 35-årige instruktør startede på køreteknisk anlæg, hvor den 25-årige havde trænet kurve- og slalomkørsel samt foretaget forskellige køretekniske øvelser.

Efter det trænede de landevejskørsel og var altså sluttet af med at øve udrykning på motorvejen, indtil det endte fatalt.

I elevens uddannelsesplan var der indlagt køretræningsdage, og 7. september var den første.

- Jeg fik positiv feedback dagen igennem, indtil vi forulykkede, sagde politieleven i retten ifølge Randers Amtsavis.

Fordi politifolkene var i tjeneste, gik undersøgelserne af ulykken til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

I sager, hvor politifolk undersøges for forbrydelser, er det Statsadvokaten, der beslutter, om der rejses tiltale.

Den tiltalte betjent kom ikke alvorligt til skade i ulykken, der skete klokken 14.32, og som fik både rigspolitichefen og justitsministeren til offentligt at sende tanker til de pårørende.

/ritzau/