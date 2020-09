Politi advarer om farligt stof efter tre dødsfald i narkomiljø

Måske er et særligt farligt stof i omløb i Nordsjælland, mener politiet efter tre dødsfald på en uge.

I løbet af en uge er tre personer i narkomiljøet i Nordsjælland afgået ved døden. Det får torsdag politiet til at bede offentligheden om hjælp.

De tre var kendt i misbrugsmiljøet i Lyngby, og i alle tilfælde er der tale om uventede dødsfald, oplyser politiet torsdag.

- Derfor har vi en bekymring om, at der kan være noget enten dårligt stof eller noget særligt stærkt stof i omløb, siger politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor advarer politiet andre misbrugere om den forhøjede risiko. Og samtidig håber politiet at få oplysninger fra borgere, der ved noget om stoffet.

Politiet har truffet en beslutning om ikke at oplyse om de afdødes køn og alder, meddeler Nordsjællands Politis presse- og kommunikationskonsulent.

Imidlertid oplyser Ekstra Bladet, at der er tale om to mænd og en kvinde. Og politikommissæren oplyser til mediet, at de tre ikke er helt unge.

Til Ritzau siger politikommissæren, at der ikke er fundet stof i nærheden af de tre personer. En retskemisk analyse skal vise, hvad de har indtaget. Men den ventes først at foreligge om et par uger.

/ritzau/