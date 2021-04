Politiet anholder 13 i sag om narko og coronasvindel

En rockerleder har ifølge politiet haft en styrende rolle i netværk, der stod bag narko, tyverier og svindel.

I en storstilet aktion med deltagelse af politi, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen er 11 mænd og to kvinder onsdag blevet anholdt på Fyn og Sjælland.

Det oplyser politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest, SEV, i en pressemeddelelse.

De 13 anholdte sigtes i en sag om dopingsalg, narko, tyverier og svindel med coronamidler.

Under aktionen blev en lang række adresser ransaget, herunder et tilholdssted for rockere. Der blev beslaglagt store mængder doping, narkotika, kontanter, biler og tyvekoster.

Sagen involverer flere politikredse. Onsdagens aktion skete i tæt samspil med Fyns Politi og i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Særlig Efterforskning Øst, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen.

- Der er tale om organiseret kriminalitet, der både omhandler omfattende dopingsalg, narko, tyverier og svindel med coronamidler over en længere periode, udtaler politiinspektør Carit Andersen fra SEV.

Blandt de anholdte er en 39-årig mand, som efter politiets opfattelse har en ledende rolle i en rockergruppering. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken rockergruppe han tilhører.

- Vi vurderer, at den 39-årige, som er blandt de anholdte, har haft en styrende rolle i det kriminelle netværk. Jeg er meget tilfreds med dagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, lyder det fra Carit Andersen.

Torsdag formiddag vil en anklager kræve seks af de anholdte varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

Det foregår ved Retten i Svendborg, og her vil anklagemyndigheden bede dommeren lukke dørene for offentligheden.

/ritzau/