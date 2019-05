Politiet anholder 19-årig for overfald på folketingskandidat

Anders Stjernholm, folketingskandidat for Alternativet, blev truet torsdag. Politiet har anholdt en i sagen.

Politiet har anholdt en 19-årig mand, der mistænkes for at stå bag et overfald på en folketingskandidat i torsdags.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Kandidat for Alternativet Anders Stjernholm har tidligere bekræftet, at han torsdag blev truet foran Rødovre Gymnasium, mens han uddelte valgmateriale.

Stjernholm beskrev på det tidspunkt manden som manisk og ophidset.

- Han løber efter mig med en totenschlæger (et slagvåben, red.). Lykkeligvis kommer der ansatte fra Rødovre Gymnasium ud på det her tidspunkt, har Stjernholm tidligere udtalt.

Folketingskandidaten blev ikke ramt af slagvåbnet. Han valgte at anmelde episoden til politiet, da han kom hjem.

