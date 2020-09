Politiet anholder 25-årig for dødsvold i Gundsømagle

Torsdag aften blev en 31-årig mand fundet svært kvæstet i Gundsømagle. Kort efter afgik han ved døden.

Politiet har anholdt en 25-årig mand, som mistænkes for at have begået et voldsomt overfald torsdag aften.

Overfaldet fandt sted i Gundsømagle mellem Frederikssund og Roskilde og kostede offeret - en 31-årig mand - livet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk lørdag formiddag klokken 10.30.

Den 31-årige mand blev fundet svært kvæstet på gaden uden for sit hjem på Stoustræde i Gundsømagle torsdag klokken 22.46.

Der blev hurtigt ydet førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at grundlovsforhøret afholdes bag lukkede døre.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil det ikke være muligt for offentligheden at høre den sigtedes forklaring.

/ritzau/