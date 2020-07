Politiet anholder fem mænd for afpresning og afstraffelse

Flere personer fra bandemiljøet i Næstved mistænkes for at stå bag intern afstraffelse og afpresning.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har anholdt fem personer fra bandemiljøet i Næstved.

De anholdte mistænkes for "at have deltaget i intern afstraffelse".

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Samtidig er de sigtet for afpresning for et større beløb.

Tre af de anholdte er allerede varetægtsfængslet, mens de øvrige to vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag i Retten i Næstved.

Her skal en dommer tage stilling til, om de skal fængsles.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi understreger, at rocker- og bandegrupperinger ikke skal have lov at opstille deres egne regler "uden om den almindelige lovgivning".

- Særligt når det som i dette tilfælde har udmøntet sig i en voldelig afstraffelse og afpresning, siger han i pressemeddelelsen.

- I denne sammenhæng er det gået ud over en person fra gruppen, og den form for parallelsamfund er ikke acceptabelt.

- Vi står ikke så tit med sådanne sager, idet miljøet ofte har held til at true sig til tavshed. Men det er vigtigt, at man går til politiet med oplysningerne, så gerningsmændene ikke har held til at slippe fri, siger Kim Kliver.

De fem personer er blevet anholdt i løbet af de seneste uger.

Senest blev to anholdt i hovedstadsområdet torsdag.

/ritzau/