Politiet anholder fire mænd for drab i Grønland

En mand i midten af 40'erne blev lørdag morgen fundet dræbt i Nanortalik. Fire mænd er tilbageholdt.

Fire mænd er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt en mand i Nanortalik i det sydligste Vestgrønland.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Lørdag morgen klokken 05.20 fik politiet en anmeldelse om, at der lå en livløs person på gaden ved adressen Tukingasoq i Nanortalik.

Der var tale om en mand i midten af 40'erne. Sundhedsvæsnets personale, der sammen med politiet rykkede ud, kunne bekræfte, at manden var død.

Søndag blev de anholdte fremstillet i grundlovsforhør i Kujalleq Kredsret. Retten besluttede at tilbageholde de fire mænd i foreløbig 25 dage. To af de sigtede er under 18 år og er derfor tilbageholdt i surrogat.

Sagen er stadig under efterforskning, og der er blevet tilkaldt assistance fra to af lokalstationerne i området samt fra Rigspolitiets National Kriminaltekniske Center.

To kriminalteknikere samt en obducent vil tirsdag ankomme til Nanortalik og bistå Grønlands Politi med efterforskningen.

/ritzau/