Politiet anholder flygtet Levakovic-bror på Vesterbro

Politiet har anholdt en 45-årig mand, der tidligere på måneden stak af, da han besøgte sin mor på hospitalet.

Efter to uger på fri fod er Django Levakovic igen på vej i fængsel.

Københavns Politi har lørdag aften anholdt den 45-årige fængselsfange, der har været efterlyst, siden han flygtede fra Bispebjerg Hospital tidligere i september.

Det oplyser Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Django Levakovic er blevet anholdt på Vesterbro i København, efter at han var blevet genkendt.

- Han bliver genkendt og bliver efterfølgende anholdt klokken 23.12 på et offentligt sted på Vesterbro, siger Michael Andersen.

- Patruljen genkender ham og anholder ham. Det hele foregår stille og roligt.

Han vil nu blive nu genindsat i fængsel og sigtet for flugt, oplyser vagtchefen.

Django Levakovic er bror til Gimi Levakovic, der flere gange er blevet benævnt som Levakovic-klanens overhoved.

Den 45-årige flygtede 16. september fra Bispebjerg Hospital, hvor han besøgte sin alvorligt syge mor.

Under hospitalsbesøget blev han bevogtet af Kriminalforsorgen, men i løbet af eftermiddagen lykkedes det alligevel for den 45-årige at flygte.

Django Levakovic afsoner en røveridom i Ringe Fængsel på Fyn. Det er ifølge Kriminalforsorgens hjemmeside et lukket fængsel for udvisningsdømte kriminelle.

Den 45-årige er ifølge Ekstra Bladet udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandig, så snart han har afsonet sin dom på fem års fængsel. Det besluttede Højesteret 21. april 2015.

Django Levakovic er født og opvokset i Danmark.

/ritzau/