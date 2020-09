Politiet anholder to for knivdrab i Gundsømagle

To mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør for drabet nord for Roskilde. En 25-årig er allerede fængslet.

Midt- og Vestsjællands Politi har tilsyneladende fået et gennembrud i opklaringen af drabet på den 31-årige Jonas Drewsen i Gundsømagle nord for Roskilde.

Drabet fandt sted torsdag aften i sidste uge, og lørdag blev en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

Sent onsdag eftermiddag har politiet så anholdt yderligere to unge mænd, der mistænkes for "at have spillet en rolle" i sagen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Torsdag aften blev Jonas Drewsen overfaldet med kniv i sit hjem i Stoustræde i Gundsømagle. Klokken 22.46 blev han fundet alvorligt kvæstet på gaden nær sit hjem. Han døde senere af sine kvæstelser.

- Nu skal vi have de to anholdte afhørt om deres rolle i sagen, og vi regner med at fremstille dem i grundlovsforhør i morgen, siger politikommissær Kim Løvkvist, der leder efterforskningen, onsdag aften.

Han forventer ikke umiddelbart flere anholdelser i sagen.

- Det er mit klare skøn, at vi har fat i dem, der har deltaget, siger han.

Det regionale medie sn.dk har tidligere skrevet, at motivet til det dødelige overfald kunne dreje sig om hashhandel, men det vil Kim Løvkvist ikke kommentere.

De to anholdte, der sigtes for drab, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde i løbet af torsdagen.

/ritzau/