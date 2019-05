Politiet anholder kvinde for drab på dansker i USA

En 36-årig kvinde er blevet anholdt for drabet på den danske krigsveteran Poul Hansen i New Orleans.

En 36-årig kvinde er blevet anholdt og varetægtsfængslet for drabet på den danske krigsveteran Poul Hansen i New Orleans i USA.

Det oplyser en pressetalsmand for politiet i New Orleans til Ekstra Bladet.

Poul Hansen var i USA på ferie. Han var i gang med at krydse landet på sin motorcykel sammen med en gruppe venner.

Tidligt om morgenen lørdag den 18. maj blev han fundet døende på gaden i New Orleans - ramt af skud. Obduktionen har ifølge Ekstra Bladet vist, at han blev dræbt af et skud i hovedet.

Efter alt at dømme har han været offer for et brutalt røveri.

- Det tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse. Han er blevet fundet skudt tæt på sit hotel, og hans ejendele mangler. Det ligner et røveri, har Mads Pramming, der er advokat for den afdødes familie, tidligere fortalt.

Ifølge Ekstra Bladet er den fængslede kvinde sigtet for "second degree murder". Det er et drab, som ikke er planlagt, og det kan altså godt passe med, at Poul Hansen er blevet skudt i forbindelse med et røveri.

Ad flere omgange var Poul Hansen udstationeret som soldat. Han har været i både Irak og Afghanistan, og han var medlem af Blood of Heroes Denmark, der er veteranklub for personer, der har været udsendt for Danmark.

Poul Hansen efterlader sig en kone og to børn.

/ritzau/