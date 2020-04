Politiet anholder mand for tyveri af håndsprit fra sygehus

En tyv begik fredag aften indbrud på Middelfart Sygehus, hvor der blandt andet blev stjålet håndsprit.

Sent fredag aften alarmerede personalet på Middelfart Sygehus politiet.

Der var begået indbrud på sygehuset. Den formodede gerningsmand blev umiddelbart efter anholdt med favnen fuld af tyvekoster.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

- Der var blandt andet stjålet håndsprit, skriver politiet.

Manden stilles for en dommer i Retten i Odense lørdag klokken 10.

Her skal dommeren vurdere, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Håndsprit er blevet usædvanligt efterspurgt under udbruddet af coronavirus.

Der har den seneste måned været flere tilfælde af tyveri af håndsprit og andre værnemidler fra landets hospitaler.

For at slå hårdt ned på den type kriminalitet vedtog Folketinget i begyndelsen af april en hastelov, der forhøjer straffen for lovbrud, der har en forbindelse til den aktuelle coronaepidemi.

/ritzau/