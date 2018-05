Politiet anholder to mere i sag om skyderi i Ishøj

Der blev affyret mellem seks og otte skud mod og fra en Mercedes i Ishøj. Efterforskningen fortsætter.

Politiet har anholdt yderligere to mænd i en sag om et skyderi i Ishøj forleden. De fremstilles i et grundlovsforhør i Glostrup torsdag formiddag.

Ved skyderiet blev der affyret mellem seks og otte skud både mod og fra en Mercedes på Vejlebrovej, har politiet tidligere oplyst.

I første omgang anholdt politiet en mand på 19 år, og en dommer besluttede onsdag at varetægtsfængsle ham.

Derefter har Københavns Vestegns Politi altså anholdt yderligere to mænd, der fremstilles for en dommer torsdag, oplyser anklagemyndigheden.

Ved episoden blev en sort og en rød bil set ræse væk fra Vejlebrovej, og politiet har bedt folk om oplysninger i sagen.

Den handler angiveligt om et opgør mellem "lokale kriminelle", vurderede en efterforsker onsdag.

/ritzau/