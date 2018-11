Politiet anholder mistænkt person bag skyderi i København

Sigtet person bliver lørdag fremstillet i et grundlovsforhør i København. Personen er mistænkt for et skyderi.

Politiet har anholdt en person, som man mener står bag skyderiet torsdag aften på Tagensvej i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ved skyderiet blev der affyret to-tre skud med en pistol.

En mand i 50'erne blev ramt. Han er uden for livsfare.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 20.09. Episoden fandt sted nær krydset mellem Tagensvej, Lygten og Landsdommervej.

Motivet til skyderiet skal ikke findes i bandemiljøet, fortalte Knud Hvass, der leder Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet, tidligere.

- Det er der intet, der tyder på, fortalte han fredag formiddag.

Københavns Politi melder intet om køn eller alder på den anholdte. Det vides heller ikke, hvad personen er sigtet for.

Men oftest går sigtelsen på drabsforsøg, når man har affyret skud i det offentlige rum mod andre personer.

Personen bliver fremstillet i et grundlovsforhør lørdag.

/ritzau/