Seks mænd fængslet i sag om 440 kilo hash

Politiet har beslaglagt mere end 440 kilo hash og 1,1 millioner kroner i aktion i Nakskov.

Mere end 440 kilo hash og godt 1,1 million kroner blev beslaglagt ved en politiaktion tirsdag aften og natten til onsdag i Nakskov.

Ved aktionen blev seks mænd i alderen 20-66 år anholdt i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om fire danske statsborgere og to makedonere, som i et grundlovsforhør onsdag blev varetægtsfængslet fire uger.

- De blev fængslet af hensyn til efterforskningen og for de to makedoneres vedkommende også på grund af unddragelsesrisiko. Det frygtes, at de to vil forlade landet, hvis de er på fri fod, siger anklager Skipper Falsled til Ekstra Bladet.

Alle seks mænd nægter sig skyldige.

Ifølge politiinspektør Kim Kliver var hashen formentlig tiltænkt et større område end byen på Lolland.

- Ud fra de foreløbige afhøringer og undersøgelser er det vores opfattelse, at der er tale om organiseret narkokriminalitet, og alene ud fra den store mængde beslaglagt hash er vi overbeviste om, at stoffet er tiltænkt et langt større geografisk område end Nakskov, siger han i pressemeddelelsen.

Han kan ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen.

Politikredsen har i forbindelse med sagen samarbejdet med specialenhederne Særlig Efterforskning Øst og Vest (SEØ og SEV).

