Politiet anholder udenlandsk mand ved eksiliraneres forhør

En udenlandsk mand, der ifølge politiet har udvist mistænkelig adfærd, er anholdt ved Retten i Roskilde.

En mand, der hævder at være journalist fra tv-stationen al-Jazeera, er tirsdag kort før middag blevet anholdt af kampklædt politi nær Retten i Roskilde.

Manden var til stede ved et grundlovsforhør, hvor tre eksiliranere fremstilles. De sigtes for at have begået spionage på dansk jord til fordel for Saudi-Arabien.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter anholdelsen af manden.

- Vi har anholdt en arabisk udseende mand i en belgisk indregistreret bil, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard.

- Baggrunden er mistænkelig adfærd ved retten og i forbindelse med kørsel rundt i byen, siger vicepolitiinspektøren, der ikke nærmere kan uddybe, hvad den mistænkelige adfærd består i.

Han oplyser, at politiet nu er ved at undersøge, hvem manden er.

Over for de tilstedeværende medier har personen ifølge dagbladet B.T. præsenteret sig som journalist fra al-Jazeera.

De tre eksiliranere, der fremstilles i grundlovsforhøret, har ifølge Politiets Efterretningstjeneste bedrevet spionage i årene 2012 til 2018 og videregivet oplysningerne til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De sigtede tilhører gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahvaz (ASMLA).

Gruppen kæmper for selvstændighed for en region i Iran, og den beskyldes af den iranske regering for at have stået bag angreb på iransk militær.

De tre herboende mænd har ved grundlovsforhøret nægtet sig skyldige i spionage.

Retsmødet har ført til, at sikkerheden omkring retsbygningen er skærpet.

- Vi er lidt oppe på mærkerne i forhold til den sag, der kører. Så sikkerhedsniveauet er forhøjet, siger Bjørke Kierkegaard.

/ritzau/