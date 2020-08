Politiet anholdt 24 for at forhindre masseslagsmål

To familier ligger i strid med hinanden i boligområdet ved Motalavej i Korsør. Igen har der været uro.

Torsdag aften anholdt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 24 personer på Motalavej i Korsør. Politiet mener at have forhindret et masseslagsmål på stedet.

De anholdte er sigtet for vold, brud på våbenloven samt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, skriver politiet på Twitter.

Politiet mener, at to familier med indvandrerbaggrund ligger i strid med hinanden, og at det har affødt flere alvorlige episoder.

I begyndelsen af ugen rykkede politiet ud til et større slagsmål, hvor der blev anvendt tåregas for at få opretholdt ro og orden.

Det førte til, at politidirektør Lene Frank onsdag oprettede en såkaldt visitationszone. Det er et afgrænset område, hvor retsplejelovens almindelige regler om kropsvisitation er sat ud af kraft.

I zonen må politiet kropsvisitere og ransage biler uden at have en rimelig grund til at mistænke den pågældende for at have urent mel i posen.

/ritzau/