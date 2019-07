Politiet behandler brændt hus på Falster som gerningssted

Et hus i Nykøbing Falster stod torsdag aften i flammer. Politiet afspærrer og bevogter huset natten igennem.

Politiet har afspærret et nedbrændt hus i Nykøbing Falster, og behandler det som et gerningssted.

Det oplyser Ole Hald, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi natten til fredag.

Politiet modtog torsdag klokken 21.49 anmeldelse om, at et hus brændte på Gavlhusvej 21 i Nykøbing Falster.

Der er tale om en enkeltstående villa.

- Der bliver sendt brandvæsen til stedet, og vi kommer også frem derude, siger Ole Hald.

Brandvæsnet er omkring klokken et fortsat til stede ved huset og er i gang med efterslukningen, oplyser vagtchefen.

- Vi behandler brandstedet som et gerningssted. Vi har afspærret huset og bevogter det natten igennem, siger han.

Vagtchefen har ingen kommentarer til, hvorvidt der er nogle indebrændte personer i huset.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen før fredag formiddag.

- Vi holder afspærringen natten igennem, og så kommer der teknikere i morgen tidlig. Vi har ikke flere kommentarer inden da, siger Ole Hald.

Ifølge folketidende.dk havde brandvæsnet torsdag aften to indsatslederbiler på stedet, mens Falck rykkede ud med to sprøjter, to tankbiler og en stigevogn.

Derudover kom politiet med to køretøjer, og en ambulance holdt standby, skriver lokalmediet.

Desuden blev brandvæsnets frivillige tilkaldt for at hjælpe med belysning, så der i alt var flere end 20 personer i arbejde på stedet.

Branden kom ifølge mediet under kontrol i løbet af en time, mens brandvæsnet efter midnat fortsat kæmper med at efterslukke lommer af ild i tagkonstruktionen.

- Vi er ved at rive taget ned, men branden er under kontrol, så det er ren efterslukning, fortæller indsatsleder Bo Andersen fra Lolland-Falster Brandvæsen til folketidende.dk.

/ritzau/