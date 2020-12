Politiet bevogter corona-smittet kvinde på 97 år

Kun enkelte gange er politiet blevet bedt om at assistere for at sikre, at smittede borgere isolerer sig.

I alt syv gange er politiet blevet tilkaldt for at sikre, at en corona-smittet borger ikke bevæger sig ud og udsætter andre for smittefare.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed søndag overfor Ekstra Bladet.

Et aktuelt tilfælde gælder en 97-årig kvinde, der er psykisk syg, og som bor på et plejecenter i Nordsjælland.

Siden 17. december har kvinden været bevogtet døgnet rundt af politifolk. Hun har tilsyneladende ikke været i stand til at forstå vigtigheden af at overholde reglerne om selvisolation.

I Nordsjællands Politi bekræfter vagtchef David Buch overfor Ekstra Bladet, at man løser den specielle opgave.

- Hun er gået ud nogle gange, og vi blev så bedt om at sikre, at det ikke sker igen. I virkeligheden er det jo synd for hende, siger vagtchefen.

Ifølge loven kan myndighederne udstede påbud om, at smittede skal lade sig teste, indlægge eller isolere. Men kun hvis det er tvingende nødvendigt for at undgå smittespredning.

/ritzau/