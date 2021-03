Politiet dropper sag om billede af statsministerdukke

En 29-årig kvinde blev sigtet for at have truet Mette Frederiksen ved at dele billede af statsministerdukke.

Østjyllands Politi har besluttet at droppe sagen mod en kvinde, der var sigtet for at have truet statsminister Mette Frederiksen (S) ved at offentliggøre et billede af en omstridt dukke fra en demonstration.

Det oplyser kvindens advokat, Jonas Christoffersen, på Twitter.

Kvinden er 29 år og bor i Aarhus. Hun delte billedet i en gruppe på Facebook og blev efterfølgende opsøgt af politiet på sin adresse og anholdt.

Billedet stammer fra en demonstration mod coronarestriktionerne, der fandt sted i København i januar, og forestiller en Mette Frederiksen-dukke med ild i.

Dukken er påmonteret et skilt med teksten "Hun må og skal aflives". Billedet har været bragt i medierne.

/ritzau/