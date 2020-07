Politiet efterforsker muligt stenkast på fynsk motorvej

Varebil fik større bule i taget. Nye delvise afspærringer af motorvej kan blive nødvendige, varsler politiet.

En varebil blev onsdag formiddag ramt af en genstand, da den kørte på Fynske Motorvej, og politiet håber på vidner i sagen.

Føreren af bilen har fortalt politiet, at han så to personer stå på en bro over motorvejen.

En gennemsøgning af en strækning på og langs motorvejen onsdag formiddag gav ikke umiddelbart resultat.

Derfor vil dele af motorvejen sent onsdag aften eller natten til torsdag formentlig igen blive afspærret til nye undersøgelser, oplyser vagtchef Thomas Bentsen midt på dagen onsdag.

Teorien er, at episoden kan være sket på strækningen fra Odense SV til Tietgenbyen og sandsynligvis mellem afkørsel 52 og 51.

Da føreren ikke er lokalkendt - han er fra Vejle - er der lidt usikkerhed om, præcist hvor det skete.

- Føreren hørte et brag, siger vagtchefen. Han stoppede i Langeskov, og her viste det sig, at der var et større bule i højre side af taget.

Det relevante tidsrum er mellem klokken 9.15 og 9.25, mener Fyns Politi.

Vagtchefen håber, at eventuelle vidner, der for eksempel har set to personer på en bro i dette tidsrum, eller som i øvrigt har viden om sagen, vil henvende sig.

/ritzau/