Politiet efterlyser mand mistænkt for knivstik i Ballerup

Politiet leder efter Mohamed Ayoub, der mistænkes for at have knivstukket en mor og hendes datter lørdag.

Københavns Vestegns Politi efterlyser med billede en 35-årig mand ved navn Mohamed Ayoub. Han sættes i forbindelse med et umotiveret knivoverfald på en mor og hendes datter i Ballerup lørdag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse natten til søndag.

Politiet vurderer, at Mohamed Ayoub er psykisk ustabil og fraråder, at man selv kontakter ham.

Mohamed Ayoub beskrives som en forholdsvis lille og tyndhåret, tæt på skaldet, mand med kort fuldskæg.

35-årige Mohamed Ayoub er af marokkansk oprindelse, cirka 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Under lørdagens overfald haltede han bemærkelsesværdigt på det ene ben, han var iført mørkt tøj og virkede usoigneret.

Han er mistænkt for grov vold, efter at han lørdag formiddag angiveligt stak en 42-årig mor og hendes 11-årige datter med en kniv på Kornvænget i Ballerup.

Herefter stak han af fra stedet og smed kniven fra sig under vejs.

Moren fik et stik og datteren et mere overfladisk snit. Begge er blevet behandlet på sygehuset, hvor moren fortsat er indlagt. Datteren er udskrevet.

Københavns Vestegns Politi har ledt efter den mistænkte hele lørdagen, dog uden at få ham lokaliseret og anholdt.

Men eftersøgningen fortsætter, fortæller politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Flemming Madsen.

- Nu går vi ud og efterlyser ham via medierne og beder offentligheden være opmærksom på ham. Overfaldet virker umotiveret. Vi vurderer ham som psykisk ustabil og fraråder, at man selv kontakter ham. Man skal kontakte nærmeste politi, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Vi opfordrer også Mohamed Ayoub til selv at henvende sig til politiet, tilføjer Flemming Madsen.

Spotter man Mohamed Ayoub, skal man øjeblikkeligt ringe 112.

Har nogen set ham tidligere, eller i øvrigt har oplysninger om ham eller hans færden, skal man ringe til Københavns Vestegns Politi via 114.

/ritzau/