Politiet fejlfortolkede forsøg på voldtægt i Skagen

En kvinde blev overfaldet, men ikke forsøgt voldtaget, natten til torsdag i Skagen, lyder det fra politiet.

Nordjyllands Politi retter tidligere oplysninger om, at en 28-årig kvinde natten til torsdag blev udsat for et voldtægtsforsøg i Skagen.

Det var ikke tilfældet. Der var i stedet tale om et voldeligt overfald, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Hun er af den klare opfattelse, at hun i forbindelse med episoden har været udsat for vold – og ikke forsøg på voldtægt, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek, i meddelelsen.

Han forklarer, at kvinden var så rystet over episoden efterfølgende, at det først har været muligt senere at få sagen fuldt belyst.

Det betyder, at politiet nu betragter sagen som en overtrædelse af straffelovens § 244 - altså en voldssag.

Det er politikommissær Carsten Straszeks indtryk, at politiet har fejlfortolket situationen, fordi forurettede var meget påvirket over overfaldet samt på grund af sagens øvrige omstændigheder.

Torsdag efterlyste Nordjyllands Politi fire mænd i forbindelse med sagen - og de er fortsat efterlyst. Politiet beskriver de mistænkte således:

A: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, 16-18 år, cirka 165 centimeter høj og spinkel af bygning. Kortklippet hår i siderne og med kort hanekam.

Iført sort hættetrøje med stort Adidas-logo på brystet samt sorte Adidas bukser med tre hvide striber.

B: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, 16-18 år, grønne øjne, iført rød hættetrøje og sko af mærket Adidas Ultra Boost.

C: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende og iført mørkt tøj.

D: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende og iført mørkt tøj.

Borgere med oplysninger i sagen bedes kontakte politiet på telefonnummer 114.

Kvinden, der kommer fra Aarhus, var på besøg hos nogle kammerater i Skagen, da overfaldet fandt sted omkring klokken 01.45 natten til torsdag.

