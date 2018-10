Politiet finder lig i sag om forsvundet mand

Politiet mener at have fundet liget i en drabssag. En mand blev forleden sigtet og fængslet for drabet.

Nordsjællands Politi har fundet liget af en efterlyst 52-årig mand fra Birkerød.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

En 49-årig mand blev forleden sigtet for drabet.

Det var søndag aften, at politiet fandt liget på en ejendom i Helsinge i forbindelse med efterforskningen af den forsvundne Lars Halvor Hermansen.

Politiet formoder, at liget er identisk med Lars Halvor Hermansen, blandt andet fordi der er fundet flere unikke genstande på liget, som umiddelbart kan kædes sammen med den savnede.

/ritzau/