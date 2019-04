Politiet forbyder igen Paludan at demonstrere

Sikkerheden er politiets begrundelse for at stoppe omstridt partistifter i Sønderborg.

For anden dag i træk forbyder politiet søndag Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs at demonstrere i Sønderjylland.

Søndag er indgrebet rettet imod en planlagt optræden klokken 14 i Sønderborg. Det begrundes af politiet med hensynet til sikkerheden.

I en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at politiet har "valgt at aflyse" demonstrationen. En pressemedarbejder bekræfter dog, at der faktisk er tale om et forbud.

Beslutningen om at gribe ind er truffet af politikredsen "i tæt samarbejde med PET", lyder det.

Også Tønder henviste politiet til en sikkerhedstrussel, da Paludan fik forbud mod at demonstrere i Tønder fra klokken 14 til 16.30.

Politiet ønsker ikke at udtale sig nærmere, lyder det, og også dette er en gentagelse af ordensmagtens budskab lørdag.

I en mail meddeler Rasmus Paludan, at han søndag aften kl. 18 i stedet vil afbrænde et eksemplar af koranen i Kokkedal i Nordsjælland.

Ifølge grundloven har borgere ret til at forsamle sig og at demonstrere. Politiet skal beskytte disse rettigheder, fremgår det af politiloven. Men i visse situationer kan politiet forbyde forsamlinger - for eksempel når der er en "begrundet frygt for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden".

I København har politiet valgt at lade den omstridte jurist optræde i flere situationer, selv efter at en bil eksploderede i Mjølnerparken forud for et bebudet Paludan-møde, og efter at der på Blågårds Plads blev fundet en håndgranat.

Partiet Stram Kurs, som Paludan har stiftet, er tilsyneladende på vej til at kunne blive opstillet til Folketinget.

/ritzau/