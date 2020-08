Politiet forbyder ophold to steder i Roskilde

Betjente vil patruljere i to parker i Roskilde for at sikre, at unge ikke samles.

Politiet indfører fredag midlertidigt forbud mod at opholde sig to steder i Roskilde. Det skyldes risikoen for spredning af smitte, oplyser politiet.

Forbuddet retter sig mod Byparken og Folkeparken. Det gælder i 12 timer fra klokken 12 til midnat.

Indgrebet betyder, at en borger ikke må opholde sig i områderne, men det er dog tilladt at gå tur.

En overtrædelse kan give en bøde på 2500 kroner, og betjente vil opholde sig de to områder for at håndhæve forbuddet, fremgår det af en pressemeddelelse.

I begrundelsen indgår erfaringer fra tidligere. Sidste år var der mellem 1000 og 1500 mennesker forsamlet i parkerne. De fejrede afslutning af introforløb på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.

/ritzau/