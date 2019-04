Politiet forlænger forbud mod Paludan-demo på Vestegnen

Bebudet Paludan-demonstration ved Bagsværd Skole er aflyst. Politiet forlænger demonstrationsforbud.

Københavns Vestegns Politi har onsdag valgt at forlænge et forbud rettet mod Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs mod at demonstrere i politikredsen frem til torsdag klokken 11.

Paludan fik tirsdag forbud mod at demonstrere, efter at en bebudet demonstration mandag udviklede sig til uroligheder, selv om Paludan aldrig selv var til stede.

Politiet begrunder forbuddet i frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og frygt for Rasmus Paludans personlige sikkerhed.

Rasmus Paludan havde meddelt, at han onsdag ville afholde en demonstration på boldbanerne ved Bagsværd Skole.

Rasmus Paludan er kendt for ved sine demonstrationer at brænde koraner af og kaste med dem.

En demonstration i København udløste søndag omfattende uroligheder, hvor modstandere af Paludan byggede barrikader og tændte bål i gaderne flere steder i byen.

