Politiet forlænger opholdsforbud på dele af Christiania

Det er ulovligt at tage ophold klokken 10-24 i Pusher Street og Green Light District til og med 20. januar.

Københavns Politi forlænger opholdsforbud på Christiania i håb om at sikre, at en britisk mere smitsom coronavariant ikke breder sig mere i samfundet.

Det oplyser politiet onsdag i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet gælder ved Pusher Street og Green Light District på Christiania. Det blev først indført 7. januar med udløb efter en uge.

Onsdag forlænger politiet det, så det nu i stedet gælder til og med onsdag den 20. januar. Forbuddet gør, at det er ulovligt at tage ophold på stederne mellem klokken 10 om formiddagen og indtil midnat alle dage i perioden.

- Almindelig færden, det vil sige gå- og løbeture, hundeluftning og så videre, er dog fortsat tilladt, skriver politiet i meddelelsen.

Mange har samlet sig på de nævnte områder, og derfor har politiet ment, at det var nødvendigt at indføre et opholdsforbud.

- Det er sket på en måde og i et sådant antal, at vi skønner, at det er i strid med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at få nedbragt smitten med covid-19, fremgår det af pressemeddelelsen.

Politiet har været til stede i forbudszonen den seneste uge, og her har det udstedt "flere påbud" til folk, som ikke overholdt reglerne.

Det vurderer, at der er en risiko for, at folk igen vil stimle sammen på Pusher Street og Green Light District, hvis ikke forbuddet forlænges.

Perioden kan blive forlænget igen, hvis politiet vurderer, at det er nødvendigt.

Bryder man forbuddet, risikerer man en bøde på 2500 kroner.

Det er - ligesom i resten af samfundet - forbudt at samles flere end fem personer ad gangen i offentligheden. Forsamlingsforbuddet blev sænket 6. januar for at bekæmpe spredning med særligt den britiske coronavariant.

/ritzau/