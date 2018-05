Politiet frygter uro til pokalfinale: Fordobler mandskabet

Telegrammet er blevet opdateret med de seneste fem afsnit. Lyd er blevet vedhæftet.

Frygten for uroligheder til pokalfinalen mellem Brøndby og Silkeborg IF i København på torsdag er så stor, at politiet har valgt at mere end fordoble mandskabet.

Det oplyser ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

Beslutningen skyldes overfald, konfrontationer og anden uro mellem tilhængere fra Brøndby og FCK efter en tid, hvor der ellers har været et godt samarbejde mellem politiet og de forskellige fangrupper.

- Selv om FCK ikke spiller, er det på deres normale hjemmebane. Vi kan derfor slet ikke afvise, at nogle af de her typer kunne finde på at dukke op, siger han.

Store Bededag blev en FCK-bus overfaldet af op mod 80 fodboldbøller. Fire personer kom på skadestuen. Foreløbig er fem mistænkte anholdt.

Og søndag, da de to hold igen mødte hinanden, var der atter ballade.

Her var der flere fans, der ønskede konfrontation med politiet, hvilket førte til ni anholdte. Peter Dahl oplyser, at det primært var Brøndby-tilhængere, som man havde problemer med.

Politiet beslaglagde rør, stænger og lignende i relation til fansenes udsmykning.

Flere af de stænger, som normalt bruges til at bære flag, var blevet tilspidset, så de kunne bruges som slag- og stikvåben, forklarer Peter Dahl.

Hos politiet undrer man sig over udviklingen, som man har svært ved at forklare.

- Vi synes faktisk selv, at vi har strakt os rigtigt langt. Vi har været i dialog med Brøndbys supportere - også dem fra de mere uautoriserede miljøer.

- Vi syntes egentlig, at vi var kommet til en god forståelse og havde lavet nogle fine aftaler. Men vi må bare konstatere, at det har været fuldstændig spild af tid, for ingen af de aftaler er blevet overholdt, siger Peter Dahl.

Det er ikke forventningen fra politiet, at man får problemer med Silkeborg-tilhængerne.

Finalen begynder klokken 17.

/ritzau/