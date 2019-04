Politiet fulgte dansk netværk sigtet for IS-bidrag i fem år

Fra 2013 til 2017 fulgte politiet med i dronebestillinger i en usædvanlig sag med mulig terrorforbindelse.

Politiet har siden 2013 fulgt et dansk netværk, hvor fem mænd er sigtet for at have bidraget til at forsyne Islamisk Stat med droner og hobbyfly.

Først efter flere års efterforskning greb politiet ind med de første anholdelser af i alt fem sigtede personer.

Det skriver DR blandt andet på baggrund af oplysninger fra dronefirmaer.

De fem personer har ifølge sigtelsen købt dronedele via udenlandske hjemmesider og i danske butikker i perioden 2013-2017.

Helt fra starten af denne periode har politiet ifølge DR's oplysninger fulgt med i bestillingerne, men uden at gribe ind.

To af de firmaer, som det danske netværk ifølge politiet har købt dronedele hos, fortæller uafhængigt af hinanden til DR, at de blev kontaktet af dansk politi, få dage efter at de havde modtaget bestillinger på dronedele i 2013.

Hvis der bliver rejst tiltaler, står retssagen til at gå i gang i august 2019.

En af de sigtede er Basil Hassan. Den 31-årige dansk-libaneser er også mistænkt for at have forsøgt at dræbe islamkritikeren Lars Hedegaard, hvorefter Hassan flygtede.

Mens han var på flugt, var han ifølge politiet involveret i at købe dronedele via de udenlandske hjemmesider.

En udenlandsk droneforhandler fortæller til DR, at dansk politi kontaktede ham i 2013 umiddelbart efter, at en bestilling var foretaget, og dronedelene endnu ikke var afsendt.

Her bad politiet ifølge forhandleren om et trackingnummer, så de kunne følge forsendelsen. Oplysningerne bekræftes af flere danske myndighedskilder.

Derudover er DR i besiddelse af en kopi af en faktura fra 2013, hvor en person brugte navnet Basil Hassan til at købe avancerede dronedele.

Købet blev foretaget fra en Paypal-konto tilknyttet en mailadresse, som ifølge DR er brugt af Basil Hassan i andre sammenhænge.

På bestillingen var angivet en leveringsadresse, som ledte politiet på sporet af flere af de øvrige sigtede.

På leveringsadressen boede en 29-årig cykelhandler fra Nørrebro. Også adressen på en 30-årig underviser fremgik af fakturaen.

Cykelhandleren og underviseren blev i september 2018 anholdt i sagen og har siddet varetægtsfængslet siden.

En tredje sigtet i sagen, en 30-årig taxachauffør fra Brøndby, har siddet varetægtsfængslet siden september 2017. Herudover er Basil Hassan og en 33-årig tyrkisk statsborger fængslet in absentia, fordi de ifølge politiet opholder sig i udlandet.

Alle fem personer nægter sig skyldige ifølge deres forsvarere. Der er endnu ikke rejst tiltale, men sagen er forhåndsberammet i Københavns Byret.

Politiet ønsker ikke at kommentere oplysningerne over for DR, og anklager i sagen Sidsel Jessen-Klixbüll har heller ikke ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for DR.

DR har kontaktet forsvarsadvokaterne til de fem sigtede. De oplyser alle, at de er afskåret fra at kommentere de konkrete oplysninger, fordi sagen endnu kører for lukkede døre.

/ritzau/